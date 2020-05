26 maggio, Cana: «Non ci sarà mai più una prima volta, per sempre primi!»

26 maggio, data storica per i tifosi della Lazio che ogni anno ricordano la vittoria della Coppa Italia contro la Roma

Sono tantissimi i calciatori, o ex, che nella giornata di oggi vogliono ricordare quella storica vittoria della Coppa Italia della Lazio contro la Roma. Tra di loro c’è anche Lorik Cana che ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Corriere della Sera. Ecco le sue parole.

«Il 26 maggio è indimenticabile. Vincere la Coppa Italia contro la Roma fu meraviglioso. Mi ricordo la gioia dopo il fischio finale e lo sguardo che andò subito verso la mia famiglia, che era in Tribuna Tevere. Poi, ovviamente, la festa con i nostri tifosi. Ci sono le rivincite e poi un’altra finale tra Roma e Lazio è difficile ma non impossibile. Però non ci sarà più una prima volta e noi saremo per sempre i primi».