13 anni insieme, la sindaca Pais Becher: «Onorati di essere il portafortuna della Lazio»

13 anni di connubio vincente tra Lazio e Auronzo di Cadore, nonostante le diverse difficoltà logistiche legate al coronavirus.

Niente fan zone, niente presentazioni in comune niente eventi coi tifosi. È il più atipico dei 13 ritiri della Lazio nel Cadore, ma la sindaca Tatiana Pai Becher si è detta ancora una volta orgogliosa di poter ospitare al netto di tutto la prima squadra della Capitale. Questa volta lo ha fatto ai microfoni di SkySport.

Posso certamente dire che il Comune di Auronzo è onorato di ospitare la Lazio per il tredicesimo anno consecutivo. Questo è un anno particolare a causa delle norme anti-Covid, lo sappiamo tutti, quindi a maggior ragione ringrazio per l’impegno l’organizzatore Lacchè e il vice-sindaco Zandegiacomo. Siamo un portafortuna per la Lazio, mi complimento per i risultati ottenuti la scorsa stagione dai biancocelesti.