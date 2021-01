6 gennaio 2005, la Lazio ricorda su Instagram il derby di Paolo Di Canio

La Lazio ricorda su Instagram il derby di Paolo Di Canio

La Lazio ricorda su Instagram il derby vinto nel giorno della Befana nel segno di Paolo di Canio. Era il 6 gennaio 2005 e la Lazio di Papadopulo affrontava la Roma in una sfida nelle parti basse della classifica. Pur rimaneggiata e con Talamonti e Giannichedda (adattato) titolari al centro della difesa, la compagine biancoceleste riuscì a disputare una partita di enorme sostanza e ardore, andando in vantaggio con Di Canio su meraviglioso assist di Liverani. Al pareggio di Cassano rispose un gran mancino di Aparecido Cesar, prima del definitivo 3-1 di Rocchi, che superò di testa il portiere giallorosso Pelizzoli per poi depositare il pallone in rete per l’apoteosi biancoceleste.

https://www.instagram.com/p/CJswr0_Ko55/?igshid=1l1lu4g6s4epj