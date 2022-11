11 Novembre, raccolta sangue nel ricordo di Gabriele Sandri: i dettagli

L’11 Novembre a quindici anni dalla scomparsa di Gabriele Sandri verrà fatta una raccolta sangue in ricordo del tifoso laziale

L’11 Novembre 2007, a poche ore dalla sfida con l’Inter il mondo del calcio e in particolare la Lazio vennero scossi dalla tragica notizia della morte di Gabriele Sandri. La fondazione Lazio 1900, in occasione del quindicesimo anno della scomparsa del giovane tifoso farà una raccolta sangue.

L’attività dell’organizzazione viene svolta da ben quindici anni, grazie anche al contributo della fondazione Gabriele Sandri e dei tifosi della Lazio. A riguardo è intervenuto il fratello Cristiano Sandri invitando i tifosi e non solo a donare per ricordare Gabriele.

CONTRIBUTO – : «Questo sarà il 15 anno dalla scomparsa di Gabriele e sarà il 15 anno della donazione del sangue per ricordarlo. Iniziativa che, come abbiamo sempre sostenuto, è il modo più bello per tener viva la memoria di mio fratello. »

«Spero che come ogni anno, non solo a Roma, tanti possano partecipare poiché per la mia famiglia, oltre ad avere un valore simbolico importante, significa materialmente contribuire in minima parte a fare del bene a chi ne ha bisogno, in questo caso i piccoli pazienti dell’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù» A riportare la notizia è il Corriere dello Sport