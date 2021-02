Gascoigne tra 10 talenti più sprecati della storia del calcio

La rivista France Football ha pubblicato una classifica speciale dei più grandi rimpianti della storia del gioco: c’è Gascoigne

Continua a stilare importanti classifiche la nota rivista calcistica France Football. Dopo i sondaggi per il Dream Team della storia del gioco, la testata transalpina ha proposto anche un’altra selezione: i 10 talenti più sprecati della storia del calcio. Nomi importanti quelli proposti, sia per qualità che per titoli vinti, ma che sicuramente avrebbero potuto dare molto di più. Tra i candidati proposti, figura anche un celebre ex Lazio.

Si tratta di Paul Gascoigne, che in biancoceleste ha giocato dal 1992 al 1995. Gazza è stato un giocatore strepitoso, con dei colpi che pochi hanno mostrato su un campo di calcio. Tuttavia, i suoi noti problemi non gli hanno permesso di rendere alla Lazio come tutti speravano. Ecco la lista completa:

– Antonio Cassano

– Paul Gascoigne

– Stan Bowles

– Antonio Angelillo

– Dimitar Berbatov

– Rashidi Yekini

– Mario Basler

– Nicolas Anelka

– Andy van der Meijde

– Adriano