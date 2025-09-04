Le 10 maglie più iconiche del calcio secondo Alessandro Cattelan: c’è anche una della Lazio! Ecco di quale si tratta

Nel panorama calcistico, le maglie non sono semplici divise: raccontano storie, evocano emozioni e diventano simboli indelebili nella memoria dei tifosi. Nell’ultima puntata di Sciuscià, la newsletter di Cronache di Spogliatoio, Alessandro Cattelan — noto conduttore televisivo e grande appassionato di calcio — ha stilato la sua personale classifica delle dieci maglie più belle della storia del calcio.

In cima alla lista, la maglia dell’Inter 1992/93. Un design geometrico e audace, indossato da protagonisti come Rubén Sosa e Walter Zenga, che per Cattelan rappresenta “la più bella di sempre”. Subito dopo, l’eleganza dell’Arsenal di Dennis Bergkamp, attaccante olandese dal talento sopraffino, che ha incantato la Premier League con il suo stile raffinato.

Non poteva mancare la Sampdoria 1990/91, stagione dello storico Scudetto, con Gianluca Vialli e Roberto Mancini a guidare una squadra leggendaria. Vialli torna anche nella maglia del Chelsea 1996/97, periodo in cui l’ex centravanti italiano iniziava la sua avventura londinese, prima da giocatore e poi da allenatore.

David Beckham, icona globale del calcio e della moda, è presente con la divisa del Manchester United 2000/01, celebre per il colletto bianco e il rosso intenso. Nella stessa stagione, Benito Carbone ha indossato la maglia dell’Aston Villa, apprezzata per il suo stile classico e la combinazione cromatica claret and blue.

Gabriel Batistuta, simbolo della Fiorentina, ha reso immortale la maglia viola del 1997/98, mentre il Borussia Dortmund dello stesso anno ha conquistato i tifosi con il suo design aggressivo e moderno.

Tra le scelte più personali, Cattelan inserisce la Lazio 1999/2000, stagione dello Scudetto, con Juan Sebastian Verón protagonista assoluto. “Verón 23 era il calcio”, ha dichiarato il conduttore, ricordando le sventagliate e i cambi di campo del centrocampista argentino. “Quella maglia è straordinaria”.

A chiudere la classifica, la Nazionale italiana del 1996, firmata Nike: sobria, intensa, e ancora oggi amatissima dai collezionisti.