1 agosto 2020, Immobile scrive la storia e vince la Scarpa D’Oro

1 agosto 2020, Ciro Immobile scrive la storia e vince la Scarpa D’Oro, riconoscimento importantissimo per il bomber

L’1 agosto è una data che in casa Lazio ha una valenza importante, soprattutto per Ciro Immobile, che ricorda questa giornata in maniera particolare.

Esattamente nel 2020, in questa giornata, il capitano biancoceleste veniva premiato con la Scarpa D’Oro, riconoscimento che si da al goleador più prolifico nell’anno solare.