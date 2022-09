Zoff: «La stagione della Lazio è buona. Da anni è in alto, non è una sorpresa»

Classifica, cose positive e qualcosa da migliorare: Dino Zoff ha parlato così della Lazio. Ecco le sue parole

Dino Zoff, in un’intervista per La Gazzetta dello Sport, ha commentato la stagione della Lazio. Ecco le sue parole:

STAGIONE LAZIO – «Mi sembra buona, c’è poco da dire. Più che altro la cosa che credo sia giusto sottolineare è che ormai la Lazio nella parte alta della classifica non è una sorpresa. Sono anni che i biancocelesti si trovano lì, sono tornati a essere una realtà importante con l’ottimo lavoro della società, di Inzaghi prima e di Sarri ora».

COSE POSITIVE – «Innanzitutto il gioco. Sarri inizialmente era criticato ma in realtà i risultati arrivano e la sua mano si vede. Stanno facendo bene anche i soliti noti: Immobile, Milinkovic e Luis Alberto sono importanti. Lo spagnolo incide anche entrando a gara in corso, il che è un segnale importante. E anche dietro direi che rispetto al passato le cose sono migliorate».

COSA NON VA – «Serve più continuità. I cali di tensione che si sono visti in questi anni, e recentemente in Danimarca, non sono accettabili. Quella con il Midtyjlland è una sconfitta umiliante. La squadra tenga a mente cosa ha provato al termine di quella partita per non incappare più in serate del genere. Mi sembra però che allenatore e squadra abbiano individuato il problema. Ora va risolto».