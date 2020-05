Zingaretti: «Mascherina anche all’aperto se si parla con una persona»

Zingaretti, le parole del presidente della Regione Lazio in merito a come sarà strutturata la fase 2 che partirà il 4 maggio

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ha parlato di come in concreto si svolgerà la fase 2 dell’emergenza nel corso della conferenza “Ripartire Sicuri”.

«Dobbiamo fare di tutto per sconfiggere il virus e dare prospettive di vita. Come organizzare la rinascita? E’ questo il dibattito che ci interessa. Ci vuole uno scatto in avanti. Lavoriamo su regole semplici, chiare e utili da seguire in tutte le settimane che verranno, che restano delicate e sotto osservazione epidemiologica. Entriamo in una fase complessa e vogliamo gettare le basi per ripartire in totale sicurezza. Regole di base? In tutti i luoghi aperti al pubblico ma al chiuso ci sarà l’obbligo di utilizzo della mascherina; negli incontri all’aperto, anche con una sola persona ci sarà l’obbligo di mascherina; distanziamento sempre almeno di un metro; lavarsi frequentemente le mani; in tutti i locali ci sarà il contingentamento degli ingressi sulla base dei metri quadri».