Zielinski, Laudisa sicuro: «Per lui un’opportunità economica allettante»

Il giornalista Carlo Laudisa ha parlato del futuro del centrocampista del Napoli Zielinski, accostato in passato alla Lazio ed ora ad una big

Intervenuto per Radio Crc, il noto giornalista Carlo Laudisa, ha spiegato quanto sta accadendo intorno a Piotr Zielinski. Il calciatore, in passato affiancato più volte alla Lazio sarebbe ora un obiettivo dell’Inter.

ZIELINSKI – «Credo che l’Inter con Samardzic abbia ormai rotto. Nel frattempo stanno anche prolungando il contratto di Mkhitaryan che è un altro dei protagonisti di questa corsa scudetto. Non credo che prenda Samardzic. Per Zielinski, invece, vediamo perché l’attacco è serio. Anche se da quanto mi risulta, il giocatore non abbia ancora abbandonato l’idea di restare a Napoli. Si è arrivati molto vicini ad un accordo, ma ci sono stati i soliti rallentamenti noti e questo sta lasciando la strada libera all’Inter. L’opportunità economica è allettante per Zielinski all’Inter, la tentazione evidentemente è forte, ma la trattativa con il Napoli non è ancora conclusa. Non è una decisione ancora presa da quello che ho appurato negli ultimi giorni. È chiaro che se il Napoli non fa un rialzo, l’assalto dell’Inter è destinato ad avere successo».