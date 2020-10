Zenit, preso Wendel. Emiliano Rigoni va all’Elche e non ci sarà con la Lazio

Movimenti in casa dei russi, che affronteranno la Lazio in Champions.

Lo Zenit San Pietroburgo ha annunciato l’acquisto del classe 1997 ed ex Fluminense Wendel, il brasiliano è un centrocampista centrale prelevato dallo Sporting Lisbona. Nel frattempo i campioni di Russia si privano di un volto noto alla Serie A e in particolare ai tifosi di Sampdoria e Atalanta: Emiliano Rigoni è andato infatti all’Elche in Spagna e dunque non affronterà i biancocelesti nel doppio confronto che verosimilmente potrebbe decidere le sorti del Gruppo F di UEFA Champions League.