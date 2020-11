Zenit, Dzyuba si masturba, video sul web: il CT russo lo esclude dai convocati

Artem Dzyuba, capitano dello Zenit, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio.

Episodio delicato quello che ha coinvolto nelle ultime ore il capitano dello Zenit e della Nazionale della Russia, Artem Dzyuba.

Il CT Stanislav Cherchesov lo ha escluso dai convocati per i prossimi impegni nazionali contro Moldavia, Turchia e Serbia per via di uno spiacevole episodio verificatosi sul web.

È infatti circolato un video che riprende il giocatore, decisivo in Champions League nel match contro la Lazio terminato 1-1, durante un atto di autoerotismo.

Le immagini hanno fatto il giro dei social come spesso accade in queste circostanze, soprattutto quando i soggetti in questione sono VIP o celebrità. Sembra che il giocatore stesse assistendo a un programma presentato da una sua ex fiamma, Maria Orzul.

La decisione del CT servirà a tutelare il giocatore in questo momento delicato, al fine di evitare ulteriori tensioni e negatività. Così riporta l’Ansa.