Zazzaroni: «Dove sono quelli che criticavano il mercato della Lazio?»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato il momento positivo della Lazio

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato il momento positivo della Lazio e difendendo l’operato del club in estate.

PAROLE – «Il risultato contro la Viola è bugiardo, anche perché la Lazio non ha dominato come può far credere il risultato finale. I biancocelesti sono stati molto criticati in estate, come tante altre società, per la campagna acquisti, ma ora nessuno parla più».