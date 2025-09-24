Dopo l’addio al calcio, Mauro Zarate prepara il rientro: le ultime sul futuro dell’ex Lazio

Dopo l’addio al calcio giocato, Mauro Zárate prepara il suo rientro: le ultime sul futuro dell’ex giocatore della Lazio

Mauro Zárate torna a far parlare di sé. L’ex attaccante della Lazio, protagonista in Serie A tra il 2008 e il 2011 con 13 gol in 68 presenze, sembrava aver chiuso la sua carriera lo scorso gennaio, quando aveva annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato. Oggi, però, a 37 anni, l’attaccante argentino è pronto a rimettersi in gioco e a indossare nuovamente gli scarpini.

Secondo quanto riportato dai media sudamericani, Zárate sarebbe molto vicino a firmare con lo Sportivo Pocitos, club che partecipa al Torneo Regional Federal Amateur, una delle due competizioni regionali che compongono la quarta divisione del calcio argentino. Si tratterebbe di un ritorno alle origini per l’ex talento cresciuto nel Vélez Sarsfield, squadra con cui aveva esordito nel calcio professionistico nel 2004.

Il presidente dello Sportivo Pocitos, Gabriel Jamarillo, ha confermato l’esistenza della trattativa, sottolineando l’entusiasmo della società: “Siamo molto emozionati; i dettagli finanziari sono ancora in sospeso, ma Mauro è disposto a unirsi al progetto”. Parole che lasciano intendere come l’accordo sia ormai a un passo dalla definizione.

Un attaccante dal curriculum internazionale

Zárate non è un nome qualunque per il calcio argentino. Dopo l’esperienza in patria, ha vestito maglie prestigiose in Europa e Sud America: oltre alla Lazio, ha giocato con Inter, Fiorentina e West Ham, mostrando tecnica sopraffina e grande capacità di giocare tra le linee. Negli ultimi anni ha militato anche in Brasile, con il Fluminense, e in Uruguay, con il Plaza Colonia, prima di annunciare il ritiro.

Un colpo mediatico per lo Sportivo Pocitos

L’arrivo di un giocatore con il passato di Zárate rappresenterebbe un colpo mediatico e sportivo di enorme rilievo per una realtà come lo Sportivo Pocitos. Il club, che milita in una categoria dilettantistica ma molto seguita a livello locale, potrebbe beneficiare non solo dell’esperienza del calciatore, ma anche della visibilità che il suo nome porta con sé.

Se l’accordo dovesse concretizzarsi, i tifosi argentini assisterebbero a un ritorno in campo sorprendente, con un campione che, nonostante l’età, sembra avere ancora voglia di regalare emozioni.