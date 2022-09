Zaccagni sempre più al centro della Lazio: Sarri se lo coccola

Nonostante la mancata convocazione in Nazionale, Mattia Zaccagni è ormai un imprescindibile nella Lazio di Maurizio Sarri

Mattia Zaccagni è rimasto profondamente deluso dalla mancata convocazione di Roberto Mancini in Nazionale. L’esterno, autore di un ottimo inizio di stagione condito dal gol al Napoli in campionato, si aspettava una chiamata che non è arrivata.

Lex Verona può consolarsi con la grande considerazione che Maurizio Sarri nutre per lui. Come riporta Il Tempo, Zaccagni è ormai un insostituibile per il tecnico tanto da aver scavalcato Pedro nelle gerarchie (peraltro lo spagnolo è spesso limitato da problemi fisici). Anche nella vita privata le cose procedono a gonfie vele: Zaccagni sta per diventare padre vista la gravidanza della sua compagna, Chiara Nasti. Manca solo l’Azzurro: Mattia ha tutta l’intenzione di riprenderselo.