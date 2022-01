Zaccagni e Luis Alberto, i due vicini al ritorno?

Zaccagni e Luis Alberto sono i due grandi assenti in quel di Formello. Ma per quando è previsto il loro ritorno?

In quel di Formello si è ripreso a lavorare in vista della sfida del 6 gennaio contro l’Empoli. A balzare agli occhi sono però le assenze, in primis quelle di Zaccagni e Luis Alberto.

ZACCAGNI – L’ex Verona, come sottolinea Il Corriere dello Sport, sarebbe rimasto bloccato a Dubai. Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale, anche per questioni di privacy. Le indiscrezioni degli ultimi giorni dell’anno non sono però state smentite, anche non sarebbe chiaro se il biancoceleste sia risultato positivo o sia stato costretto ad un periodo di isolamento. Dalla Lazio però trapelerebbe ottimismo, con un ritorno a Roma che sarebbe dietro l’angolo.

LUIS ALBERTO – Discorso molto simile per Luis Alberto, molto probabilmente costretto a un periodo di isolamento dopo un contatto con un positivo. Anche in questo caso però il tutto dovrebbe risolversi a breve, forse già nella giornata di oggi.