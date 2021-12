Zaccagni assente a Formello: è in isolamento a Dubai?

Zaccagni era tra gli assenti dall’allenamento di ieri a Formello. Il giocatore è in isolamento in quel di Dubai?

Mattia Zaccagni era tra gli assenti all’allenamento che si è tenuto ieri in quel di Formello. L’ex Verona, come testimoniato sui social, ha trascorso le vacanze di Natale a Dubai con la fidanzata Chiara Nasti,

Ed ecci che, proprio su Instagram, l’influencer, nella giornata di ieri, ha postato una storia da quella che sembra la stanza dell’hotel .A fare il punto della situazione è La Repubblica, secondo cui i due sarebbero in isolamento proprio in quel di Dubai. Ora non resta che attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati.