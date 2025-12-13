Zaccagni Lazio, un vero e proprio talismano per i biancocelesti! Quando segna il numero 10... Il dato

Zaccagni Lazio, il capitano dei biancocelesti è un talismano! Quando segna il numero 10 i ragazzi di Sarri vincono. Il dato

In una stagione segnata da difficoltà di vario genere, in particolare dall’impossibilità di intervenire sul mercato, la Lazio ha trovato nel suo capitano Mattia Zaccagni il punto di riferimento tecnico e caratteriale. Il numero 10 biancoceleste ha dimostrato di comprendere fino in fondo il valore della fascia che porta al braccio e del ruolo che ricopre, assumendosi la responsabilità di guidare i compagni nei momenti più complessi e condividendo con loro i successi nelle fasi più esaltanti.

I numeri confermano il peso specifico di Zaccagni all’interno della squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ogni volta che l’attaccante ha trovato la via del gol dal mese di agosto 2024 a oggi, la Lazio ha sempre conquistato la vittoria. In poco meno di una stagione e mezza, il capitano ha realizzato 14 reti, tutte coincise con altrettanti successi. Un dato che lo consacra come uomo decisivo, in un periodo in cui la squadra ha bisogno di certezze e punti fermi.

Oltre ai gol, Zaccagni sta offrendo un contributo crescente anche in termini di gioco offensivo. Contro il Milan ha segnato di testa nel finale, mentre contro il Bologna ha propiziato il vantaggio di Isaksen con una conclusione respinta da Ravaglia. La speranza del popolo biancoceleste è che anche nella sfida contro il Parma possa interrompere il digiuno di reti in trasferta, dando continuità a un dato che lo vede protagonista assoluto e trascinatore della Lazio.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV