News
Zaccagni Lazio, un vero e proprio talismano per i biancocelesti! Quando segna il numero 10… Il dato
Zaccagni Lazio, il capitano dei biancocelesti è un talismano! Quando segna il numero 10 i ragazzi di Sarri vincono. Il dato
In una stagione segnata da difficoltà di vario genere, in particolare dall’impossibilità di intervenire sul mercato, la Lazio ha trovato nel suo capitano Mattia Zaccagni il punto di riferimento tecnico e caratteriale. Il numero 10 biancoceleste ha dimostrato di comprendere fino in fondo il valore della fascia che porta al braccio e del ruolo che ricopre, assumendosi la responsabilità di guidare i compagni nei momenti più complessi e condividendo con loro i successi nelle fasi più esaltanti.
I numeri confermano il peso specifico di Zaccagni all’interno della squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ogni volta che l’attaccante ha trovato la via del gol dal mese di agosto 2024 a oggi, la Lazio ha sempre conquistato la vittoria. In poco meno di una stagione e mezza, il capitano ha realizzato 14 reti, tutte coincise con altrettanti successi. Un dato che lo consacra come uomo decisivo, in un periodo in cui la squadra ha bisogno di certezze e punti fermi.
Oltre ai gol, Zaccagni sta offrendo un contributo crescente anche in termini di gioco offensivo. Contro il Milan ha segnato di testa nel finale, mentre contro il Bologna ha propiziato il vantaggio di Isaksen con una conclusione respinta da Ravaglia. La speranza del popolo biancoceleste è che anche nella sfida contro il Parma possa interrompere il digiuno di reti in trasferta, dando continuità a un dato che lo vede protagonista assoluto e trascinatore della Lazio.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
News
Parma Lazio LIVE 0-0: subito Corvi su Cancellieri! Decisivo il portiere dei padroni di casa
Parma Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Tardini, valido per la 15a giornata di Serie A....
Pellegrini a Dazn: «Dobbiamo segnare di più. Contro il Parma servirà il 100%. Calciamo tutti almeno una volta? Una chiave. L’importante è farlo con un senso. Arrivo riposato»
Pellegrini a Dazn: il terzino della Lazio ha parlato del match che vedrà impegnati i biancocelesti contro il Parma alle...
Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte di Cuesta e Sarri per la quindicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Lazio, le scelte dei due tecnici in vista della sfida della quindicesima giornata di Serie A 2025/2026...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...