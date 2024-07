Zaccagni Lazio, l'esterno si PRENDE la 10: e la fascia da capitano...

Zaccagni Lazio, l’esterno si PRENDE la maglia numero 10: e la fascia da capitano se la contende con Romagnoli e Cataldi

Mattia Zaccagni è pronto a riprendersi la Lazio e tutti i suoi tifosi. Dopo aver dimostrato le sue qualità ad EURO2024 con la maglia dell’Italia, l’esterno biancoceleste è tornato ad allenarsi con i compagni ad Auronzo di Cadore.

Ad aspettarlo, oltre il nuovo tecnico Marco Baroni, c’è la maglia numero 10 lasciata libera da Luis Alberto e che spetta di diritto al fantasista emiliano. Non solo, perché, come riportato da Il Messaggero, è nella lista dei principali candidati alla fascia da capitano, orfana di Ciro Immobile. Gli altri due indiziati sono Alessio Romagnoli e Danilo Cataldi, il quale non è certo di resta alla Lazio anche nella prossima stagione.