Lazio, la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Zaccagni: ecco quanto starà fuori, i dettagli
Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni dopo la 15ª giornata di Serie A. Tra i provvedimenti spicca la doppia giornata di squalifica inflitta a Toma Basic per l’espulsione rimediata in Parma-Lazio.
Nella stessa partita ha fatto discutere anche il rosso diretto a Mattia Zaccagni. L’episodio, analizzato da Andrea De Marco a Open Var, è stato giudicato corretto e ha portato a una sola giornata di stop per il capitano biancoceleste.
La Lazio dovrà quindi rinunciare a Basic per due turni e a Zaccagni per uno, affrontando le prossime sfide con assenze pesanti in mezzo al campo.
Sarà una la giornata di squalifica per il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni.
