 Lazio, la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Zaccagni: ecco quanto starà fuori, i dettagli
Connect with us

News

Lazio, la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Zaccagni: ecco quanto starà fuori, i dettagli

Published

1 ora ago

on

By

Lazio-Lecce streaming, e non solo: l'offerta di DAZN con 3 partite dei biancocelesti a 19,99€!
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Lazio, adesso è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo su Zaccagni dopo il rosso a Parma: ecco quanto starà fuori

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni dopo la 15ª giornata di Serie A. Tra i provvedimenti spicca la doppia giornata di squalifica inflitta a Toma Basic per l’espulsione rimediata in Parma-Lazio.

Nella stessa partita ha fatto discutere anche il rosso diretto a Mattia Zaccagni. L’episodio, analizzato da Andrea De Marco a Open Var, è stato giudicato corretto e ha portato a una sola giornata di stop per il capitano biancoceleste.

La Lazio dovrà quindi rinunciare a Basic per due turni e a Zaccagni per uno, affrontando le prossime sfide con assenze pesanti in mezzo al campo.

Sarà una la giornata di squalifica per il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.