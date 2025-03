Zaccagni Lazio, il capitano fa 150 in biancoceleste: stasera andrà a caccia della doppia cifra. Ma a San Siro...

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste non ha mai trovato la via della rete a San Siro e proverà a sbloccarsi questa sera contro il Milan

Mattia Zaccagni sta disputando una stagione da vero protagonista. Con 9 reti e 8 assist è, insieme a Castellanos, il giocatore della Lazio che ha portato il maggiore apporto in zona gol. Come riportato da Il Messaggero, il capitano questa sera festeggerà le 150 presenze con la maglia biancoceleste e vorrà farlo lasciando il segno.

Infatti, Zaccagni non ha mai segnato in carriera a San Siro ed alle 20:45 contro il Milan avrà l’occasione per farlo, portandosi così anche in doppia cifra.