Lazio, Zaccagni e Isaksen inarrestabili contro il Napoli: la crescita dei due giocatori è impressionanti

Lazio, grande elogio per Zaccagni e Isaksen per la gara contro il Napoli. I due giocatori hanno fatto la differenza

Come riporta La Repubblica, Zaccagni e Isaksen meritano una menzione d’onore per la gara tra Lazio e Napoli. I lati negativi riguardano l’infortunio di Castellanos e la prestazioni poco convincente di Provedel: per quanto riguarda il primo, se la lesione sarà di medio grado, starà fuori un mese e rischia di saltare gli ottavi di Europa League. Il portiere, pur senza errori gravi, deve ritrovare le sue parate decisive.