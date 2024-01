Zaccagni, festa doppia! Il derby e diventerà papà: l’annuncio di Chiara Nasti

Zaccagni, la moglie di Mattia esulta per il gol dell’ex Verona, annuncia sui social l’arrivo di un altro piccolo arciere

Questo giorno non sarà mai come tutti gli altri per Mattia Zaccagni, visto che grazie a lui la sua Lazio è riuscita ad approdare in semifinale vincendo il derby con la Roma. Durante l’esultanza, l’ex Verona fa capire che in casa Zaccagni ci sarà un piccolo arciere e a confermarlo è anche la moglie Chiara Nasti con un post Instagram