Razzismo negli stadi, l’opinione di Jacobelli

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato il tema razzismo negli stadi: l’opinione del noto giornalista

Ospite a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha analizzato così il tema razzismo negli stadi:

«È evidente che sul tema del razzismo ci siano alcuni stadi, e lo Stadium è già stato protagonista, dove si parla di un problema piuttosto grave. La Juve ha preso provvedimenti già in passato su alcuni tifosi, lo ha fatto anche la Lazio in occasione del derby di quel tifoso entrato allo stadio con una maglia vergognosa e la Lazio lo ha prontamente bandito a vita dall’Olimpico. È arrivato il momento di individuare i colpevoli e non farli più entrare negli stadi».