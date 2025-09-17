 Women's Cup 2025: Lazio e Roma si sfidano in semifinale al Romeo Menti, dove vederla
Connect with us

Lazio Women News

Women's Cup 2025: Lazio e Roma si sfidano in semifinale al Romeo Menti, dove vederla

Lazio Women News

Serie A Women’s Cup: Lazio, Inter, Roma e Juventus volano alle Final Four

Hanno Detto Lazio Women

Lazio Women, Grassadonia: «Obiettivo Europa? Rispondo così»

Lazio Women News

Lazio Women, girone di Serie A Women's Cup chiuso in bellezza col Parma. E c'è un dato impressionante

Hanno Detto Lazio Women

Lazio Women, Baltrip-Reyes: «Felici di essere in Final Four di Serie A Women's Cup, ma è solo l'inizio»

Lazio Women

Women’s Cup 2025: Lazio e Roma si sfidano in semifinale al Romeo Menti, dove vederla

Lazio news 24

Published

40 minuti ago

on

By

Lazio Women
Lazio Women

Women’s Cup 2025: Lazio e Roma si sfidano in semifinale al Romeo Menti, dove vedere la sfida delle biancocelesti

Martedì 23 settembre 2025 sarà una data da ricordare per il calcio femminile italiano: allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia andrà in scena il derby capitolino tra Lazio Women e AS Roma Femminile, valido per la semifinale della Women’s Cup.

Non si tratta di un derby qualunque: per la Lazio è il secondo confronto cittadino in pochi giorni, dopo quello della squadra maschile di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Questa volta, però, a guidare le biancocelesti sarà Gianluca Grassadonia, allenatore esperto e attento alla crescita delle giovani, che ha portato la squadra a un livello competitivo sempre più alto.

Le protagoniste in campo

La Lazio Women arriva a questa semifinale con entusiasmo e determinazione. Tra le giocatrici più attese c’è Noemi Visentin, attaccante rapida e dal fiuto del gol.

La Roma Femminile, allenata da Luca Rossettini tecnico che ha saputo lavorare in diversi importanti palcoscenici, si presenta come campione in carica della Serie A femminile. Occhi puntati su Manuela Giugliano, regista della Nazionale, capace di illuminare il gioco con passaggi millimetrici.

Un derby che vale una finale

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming live e on demand su NOW e sull’app Sky Go, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento di questa sfida ad alta intensità.

La Women’s Cup rappresenta un palcoscenico importante per il movimento femminile, offrendo visibilità e competitività a livello nazionale. Un derby in semifinale aggiunge ulteriore fascino: in palio non ci sono solo la gloria cittadina e l’accesso alla finale, ma anche la possibilità di scrivere una pagina importante nella storia recente del calcio femminile italiano.

Appuntamento quindi a martedì 23 settembre, ore 20:30: Lazio e Roma sono pronte a regalare spettacolo e passione in una notte che promette emozioni forti.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.