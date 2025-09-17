Women’s Cup 2025: Lazio e Roma si sfidano in semifinale al Romeo Menti, dove vederla

Women’s Cup 2025: Lazio e Roma si sfidano in semifinale al Romeo Menti, dove vedere la sfida delle biancocelesti

Martedì 23 settembre 2025 sarà una data da ricordare per il calcio femminile italiano: allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia andrà in scena il derby capitolino tra Lazio Women e AS Roma Femminile, valido per la semifinale della Women’s Cup.

Non si tratta di un derby qualunque: per la Lazio è il secondo confronto cittadino in pochi giorni, dopo quello della squadra maschile di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Questa volta, però, a guidare le biancocelesti sarà Gianluca Grassadonia, allenatore esperto e attento alla crescita delle giovani, che ha portato la squadra a un livello competitivo sempre più alto.

Le protagoniste in campo

La Lazio Women arriva a questa semifinale con entusiasmo e determinazione. Tra le giocatrici più attese c’è Noemi Visentin, attaccante rapida e dal fiuto del gol.

La Roma Femminile, allenata da Luca Rossettini tecnico che ha saputo lavorare in diversi importanti palcoscenici, si presenta come campione in carica della Serie A femminile. Occhi puntati su Manuela Giugliano, regista della Nazionale, capace di illuminare il gioco con passaggi millimetrici.

Un derby che vale una finale

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming live e on demand su NOW e sull’app Sky Go, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento di questa sfida ad alta intensità.

La Women’s Cup rappresenta un palcoscenico importante per il movimento femminile, offrendo visibilità e competitività a livello nazionale. Un derby in semifinale aggiunge ulteriore fascino: in palio non ci sono solo la gloria cittadina e l’accesso alla finale, ma anche la possibilità di scrivere una pagina importante nella storia recente del calcio femminile italiano.

Appuntamento quindi a martedì 23 settembre, ore 20:30: Lazio e Roma sono pronte a regalare spettacolo e passione in una notte che promette emozioni forti.