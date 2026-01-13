Wimmer Lazio, nome nuovo per il centrocampo! Piace anche alla Fiorentina - Lazio News 24

Wimmer Lazio, il classe 2001 austriaco è uno dei nomi presenti nella lista del direttore sportivo Angelo Fabiani: scandenza e concorrenza

Il calciomercato della Lazio continua a muoversi sotto traccia, ma con idee sempre più precise. Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo per il centrocampo biancoceleste: Patrick Wimmer, centrocampista austriaco classe 2001 in forza al Wolfsburg.

A rilanciare l’indiscrezione è Nicolò Schira, che segnala come il giocatore sia finito nel mirino della Lazio e della Fiorentina. La concorrenza, dunque, non manca, ma i biancocelesti sembrano intenzionati a valutare seriamente l’opportunità.

Calciomercato Lazio, chi è Patrick Wimmer: duttilità e qualità

Patrick Wimmer è un centrocampista moderno, capace di interpretare più ruoli nello stesso sistema di gioco. Nato nel 2001, l’austriaco può essere impiegato sia come esterno di centrocampo, grazie alla sua corsa e alla buona qualità nel dribbling, sia come trequartista, ruolo in cui riesce a sfruttare visione di gioco e inserimenti senza palla.

Cresciuto calcisticamente in Austria prima dell’approdo in Bundesliga, Wimmer si è ritagliato uno spazio importante nel Wolfsburg, dimostrando affidabilità e continuità soprattutto nelle ultime stagion. La sua capacità di adattarsi a più posizioni lo rende un profilo particolarmente appetibile per una squadra come la Lazio, che cerca giocatori funzionali e non rigidamente legati a un solo ruolo.

Wimmer Lazio, situazione contrattuale e costi dell’operazione

Uno degli aspetti che rende l’operazione potenzialmente sostenibile riguarda il contratto del giocatore. Wimmer è legato al Wolfsburg fino a giugno 2027, una scadenza che non impone una cessione immediata ma che potrebbe comunque favorire una trattativa a costi contenuti, soprattutto se il club tedesco decidesse di monetizzare senza arrivare agli ultimi anni di accordo.

Wimmer Lazio, concorrenza Fiorentina e strategia biancoceleste

Sul giocatore c’è anche l’interesse concreto della Fiorentina, elemento che potrebbe accelerare i tempi della decisione. La Lazio, però, valuta Wimmer come un possibile tassello utile per ampliare le soluzioni a centrocampo, garantendo alternative sia sugli esterni sia sulla trequarti. L’idea della dirigenza è quella di costruire una rosa più profonda e flessibile, capace di affrontare una stagione lunga e ricca di impegni. In quest’ottica, il nome di Patrick Wimmer resta da monitorare con attenzione!

