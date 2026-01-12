Toth Lazio, c'è il sorpasso del Bournemouth! Gli aggiornamenti - Lazio News 24

Toth Lazio, il club inglese ha sorpasso i biancocelesti nella corsa al giovane mediano del Ferencvaros. Gli aggiornamenti

Il mercato della Lazio si tinge di giallo in queste ore frenetiche di gennaio. Mentre la dirigenza capitolina lavora per puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, un improvviso inserimento dalla Premier League rischia di far saltare i piani per il centrocampo. Il nome caldo è quello di Alex Toth, talentuoso mediano ungherese che sta incantando con la maglia del Ferencvaros, ma la strada verso Formello è diventata improvvisamente in salita.

Premier League all’attacco: il Bournemouth scavalca la Lazio

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore si sarebbe verificato un deciso sorpasso del Bournemouth nella corsa al gioiellino classe 2005. Il club inglese, forte di una disponibilità economica superiore, avrebbe messo la freccia sul club biancocelestw, cercando di chiudere l’operazione in tempi record per anticipare la concorrenza italiana.

Tuttavia, nonostante lo scatto delle “Cherries”, la partita resta ancora aperta. Manca infatti l’intesa definitiva con il Ferencvaros, che per il suo cartellino continua a chiedere una cifra vicina ai 12-15 milioni di euro. Se il club magiaro non dovesse trovare la quadra con gli inglesi, i biancocelesti potrebbero tentare un contro-sorpasso nell’ultima settimana di trattative.

Ritorno di fiamma a centrocampo: la Lazio rivuole Fabbian

La dirigenza capitolina non ha intenzione di farsi trovare impreparata. Qualora l’affare dovesse sfumare definitivamente, la Lazio è pronta a riallacciare i contatti per un vecchio pallino del tecnico: Giovanni Fabbian. Il centrocampista del Bologna, protagonista di una crescita esponenziale sotto le Due Torri, rappresenta il profilo ideale per inserimento e fisicità.

L’operazione però non è semplice, data la valutazione elevata fatta dai rossoblù e i diritti di recompra in mano all’Inter, ma i rapporti tra le società sono ottimi. Il giocatore avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un eventuale trasferimento nella Capitale, dove troverebbe un ambiente pronto a valorizzarlo ulteriormente in chiave Nazionale.

Strategie e alternative per il dopo Toth

Oltre alla pista che porta all’ex Reggina, la società biancoceleste resta vigile su altre opportunità che il mercato potrebbe offrire nei giorni conclusivi della sessione invernale. Il tramonto dell’opzione Alex Toth obbliga il club a monitorare profili simili per caratteristiche tecniche e futuribilità.

LEGGI ANCHE: Tavares Besiktas, c’è una svolta nella trattativa! I dettagli

