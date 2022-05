«Due Uomini... Una grande storia»: torneo dedicato a Wilson e Pulici

Il 27 Maggio sarà dedicato a Wilson e Pulici un torneo amatoriale di calciotto: ecco tutti i dettagli della giornata

«Due Uomini… Una grande storia» è il nome del torneo amatoriale di calciotto dedicato a Felice Pulici e Pino Wilson, due colonne della storia della Lazio.

A partecipare saranno cinque squadre (Ledesma Academy, Due Ponti Sporting Club, ASD Tirreno Sansa, Giolly Pancarré e F&P Amici di Felice e Pino) arbitrate dal fischietto di Enio Dovrandi. L’appuntamento è fissato per il 27 maggio, allo Stadio Andrea Pesciarelli, presso il Due Ponti Sporting Club in via dei Due Ponti a Roma.