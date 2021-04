Wilson: «Maksimovic non è la soluzione giusta. Troppo 27 mln per Pereira»

Pino Wilson, ex biancoceleste, ha parlato del mercato della Lazio. Le sue parole sull’obiettivo Maksimovic e Pereira

Intervenuto ai microfoni di GoldTv, Pino Wilson, ex biancoceleste, ha parlato del mercato della Lazio.

DIFESA – «Maksimovic non mi sembra la migliore soluzione per la difesa, io mi guarderei attorno piuttosto che proporre il suo nome. La paura è che sia un altro Musacchio, anche se con lui forse il discorso è particolare: difficile vedere un giocatore sostituito dopo solo mezz’ora di gioco».

PEREIRA – «27 milioni non li spenderei mai per questo giocatore. Si può negoziare ma più di tanto non si scenderebbe con il prezzo, resta comunque troppo per uno di cui non si è ancora capito bene il ruolo. Non lo vedo come una punta e non è un vero sostituto di Luis Alberto, non ha neanche la velocità adatta per fare l’ala».