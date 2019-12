Whoscored, nessun biancoceleste nel “Team of the Week” e i social si scatenano FOTO

Lazio Juventus è stata forse la partita più importante in questa ultima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti hanno battuto i campioni d’Italia e soprattutto Luis Alberto e Milinkovic sono stati i protagonisti della serata.

Tuttavia nella solita classifica settimanale stilata da WhoScored non compare nessuno dei due biancocelesti. In tantissimi dopo aver visto la classifica hanno commentato mostrando il loro disappunto per la scelta di non inserire nessuno dei due giocatori della Lazio.

🇮🇹 Serie A Team of the Week — Krzysztof Piatek's man of the match showing earns him a spot in this XI as one of two @acmilan players

— WhoScored.com (@WhoScored) December 9, 2019