Walace a DAZN: «Lazio senza Luis Alberto e Immobile? Non vuol dire nulla, loro sono forti» Le parole del difensore

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre Udinese Lazio, Walace ha parlato cosi della sfida:

«Luis e Immobile? Due giocatori importanti per la Lazio, ma la loro indisponibilità non vuol dire nulla. Tutta la rosa è molto forte e dovremo fare attenzione. A volte con le squadre forti ti senti più motivato. È un sentimento che tutti quanti devono provare. Per fare bene serve sentire nel gruppo la stessa voglia di vincere»