Vocalelli: «Non capisco voci su James Rodriguez, alla Lazio servono difensori e centrocampisti forti»

Il dibattito impazza sulle frequenze di RadioRadio. Cosa fare per il dopo-Silva?

Il dibattito sulla delusione David Silva impazza in radio, ma si guarda al futuro e ai nuovi innesti. In merito alle voci su Rodriguez e Shaqiri, Alessandro Vocalelli ha evidenziato:

David Silva era una grande opportunità, ma nelle esigenze della Lazio dal punto di vista tattico alla Lazio non serve secondo me un trequartista. Non capisco le voci su James Rodriguez, la Lazio deve prendere due grandi difensori, un grande centrocampista, un grande attaccante. Non si può pensare che la Lazio abbia come alternative Parolo e Cataldi o Escalante. Se devo andare a spendere dei soldi tra Smalling e James Rodriguez dal punto di vista delle esigenze pratiche della Lazio non ho dubbi su dove fare l’investimento.