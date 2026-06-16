Visnadi: «In casa Lazio serve chiarezza! Gattuso? Destinato a una carriera da tecnico in contesti precari»

Il giornalista Gianni Visnadi ha commentato ampiamente l’attualità in casa Lazio. Considerazioni anche su Gattuso

Ai microfoni di Radio Radio, Gianni Visnadi ha commentato il momento delicato della Lazio, soffermandosi anche sulla possibilità che Gennaro Gattuso possa cambiare idea riguardo alla panchina biancoceleste. Visnadi ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza all’interno del club, sia per la gestione del tecnico sia per il futuro della squadra. Secondo il giornalista, la società deve prendere decisioni precise e comunicare con trasparenza, in modo da garantire stabilità e permettere a Gattuso e alla Lazio di partire con obiettivi chiari per la prossima stagione. Le sue considerazioni:

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CHIAREZZA – «Pensavo di aver già vissuto i momenti peggiori nella scorsa stagione. Ora in casa Lazio serve fare chiarezza. È vero che siamo a giugno e c’è tempo per sistemare tutto, dal mercato alle scelte operative, ma servono certezze. Invece continuo a percepire un’incognita economico-finanziaria che sembra non avere fine».

GATTUSO – «Non posso non pensare a Gattuso, destinato evidentemente a una carriera da allenatore in contesti precari. Non ha mai lavorato in squadre tranquille, né in Italia né all’estero. Ricordo, quattro o cinque anni fa, che per quindici giorni fu allenatore della Fiorentina, ma poi tutto saltò perché la situazione non era chiara. Se dovesse mancare anche alla Lazio, l’incertezza crescerebbe ulteriormente».