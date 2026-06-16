La pista Stojkovic affascina Gattuso! E’ lui l’obiettivo per la trequarti: il punto

La Lazio cerca rinforzi talentuosi sul mercato! La richiesta di Gennaro Gattuso è quella di ingaggiare Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria

La Lazio accelera le manovre in vista della prossima stagione sportiva e si tuffa sul mercato per plasmare la rosa secondo le precise indicazioni tattiche. I fari della dirigenza sono accesi sulla batteria dei centrocampisti e dei trequartisti per regalare innesti di assoluto valore. La lista dei desideri del club capitolino si arricchisce di un nome caldissimo: si tratta di Luka Stojkovic, gioiello di proprietà della Dinamo Zagabria. Il classe 2003 è un trequartista di puro talento che molti addetti ai lavori considerano destinato a un futuro radioso come mezzala di qualità.

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Le caratteristiche tecniche di Luka Stojkovic

Alto 1,82 metri, destro naturale, il calciatore ha una valutazione di mercato che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Attualmente il ragazzo gioca nel 4-2-3-1 di Mario Kovacevic, tecnico della compagine croata, un sistema speculare a quello che si vuole implementare a Roma. L’esplosione del giovane in patria è certificata da numeri da capogiro che hanno subito stregato l’ambiente bianconero. Nell’ultima stagione sul campo, Luka Stojkovic ha collezionato ben 13 gol e regalato 12 assist complessivi tra campionato e coppe, dimostrando una freddezza d’altri tempi in zona gol.

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Il fattore Gattuso per l’acquisto di Luka Stojkovic

Il neoallenatore laziale è un profondo conoscitore della SuperSport HNL, avendo guidato in passato l’Hajduk Spalato, e ha studiato dal vivo i migliori talenti locali durante la sua avventura in Croazia. Il fantasista di Zagabria è balzato in cima alle preferenze del mister per la sua ferocia agonistica unita a una tecnica sopraffina. La capacità del ragazzo di aggredire gli spazi e di sacrificarsi in fase di non possesso si sposa a meraviglia con il credo calcistico dell’allenatore calabrese, pronto a valorizzarlo nel campionato italiano.

La strategia della Lazio per Luka Stojkovic

La dirigenza vuole stringere i tempi per anticipare la folta concorrenza internazionale ed evitare che il prezzo del cartellino possa lievitare ulteriormente. La trattativa per portare Luka Stojkovic a Formello potrebbe decollare sulla base di un’offerta cash a cui aggiungere eventuali bonus legati agli obiettivi di squadra. I primi sondaggi ci sono, con la speranza di trovare la fumata bianca e blindare il centrocampista!