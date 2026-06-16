Mercato Lazio, cala la clausola rescissoria di Martínez! Le ultime novità

Mercato Lazio, Arnau Martínez nel mirino della dirigenza! Ora si presenta un’occasione: scende la clausola rescissoria

In una sessione di calciomercato in cui a regnare è il principio del saldo zero, la Lazio continua a monitorare occasioni che possano garantire qualità e sostenibilità economica. Nel mirino della dirigenza capitolina è finito Arnau Martínez, capitano del Girona, il cui valore di mercato è diventato alquanto più accessibile dopo la recente retrocessione della compagine spagnola. Come riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, a causa del verdetto sportivo la clausola rescissoria del calciatore è infatti scesa da 14 a 8 milioni di euro, trasformando il difensore in una vera e propria opportunità per la sponda biancoceleste di Roma.

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La duttilità tattica di Arnau Martinez

Il difensore classe 2003 rappresenta un profilo curioso per lo scacchiere tattico laziale, soprattutto grazie alla sua straordinaria versatilità sul campo. Nato calcisticamente come terzino destro, nel corso delle ultime stagioni Arnau Martínez ha dimostrato di poter ricoprire con ottimi risultati anche i ruoli di esterno sinistro, centrale difensivo e persino mediano davanti alla difesa. Questa incredibile capacità di adattamento, unita a una spiccata personalità, lo ha reso nonostante la giovanissima età uno dei leader carismatici della formazione catalana.

Il piano strategico per Arnau Martínez

La Lazio avrebbe già effettuato diversi sondaggi esplorativi di recente e mantiene l’attenzione altissima sulla situazione del giovane spagnolo. Per tentare l’affondo decisivo su Arnau Martínez e bloccare la concorrenza internazionale, la società ha però la necessità di sbloccare l’indice di liquidità. Prima di presentare una proposta ufficiale per il talentuoso jolly difensivo, la dirigenza dovrà necessariamente sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni mirate sul mercato in uscita, così da racimolare il budget richiesto.