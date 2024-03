Vinicius: «Il razzismo? Verrà definitivamente sconfitto quando i razzisti andranno in galera» - Lazio News 24

Vinicius, l’attaccante del Real Madrid torna a parlare del tema del razzismo che sconvolge il mondo del calcio con parole forti

In un post di Twitter, Vinicius del Real Madrid ha parlato del tema delicato del razzismo che sconvolge il mondo del calcio, ne è un esempio in Italia il caso Acerbi

RAZZISMO – Tutto il mio sostegno va ad Acuna e al tecnico del Siviglia Quique Flores, I razzisti devono essere smascherati, le partite non possono continuare con loro sugli spalti. Vinceremo solo quando i razzisti lasceranno gli stadi per andare direttamente in carcere, il posto in cui meritano di stare