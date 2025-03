Viktoria Plzen-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Proviamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Viktoria Plzen e Lazio in vista della gara di andata di Europa League

Giovedi la Lazio sarà impegnata nella trasferta di Europa League in programma contro il Viktoria Plzen, con la squadra di Baroni che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro il Milan. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky e su Now TV, con collegamento a partire dalle ore 21.00. Vediamo di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. All.: Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All.: Baroni.