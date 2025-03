Viktoria Plzen-Lazio, il gol di Isaksen decide la sfida!

Viktoria Plzen-Lazio, il danese decide nel finale la sfida di Plzen e regala la vittoria finale ai biancocelesti con un gran gol

Al 97′ la Lazio si aggiudica la partita di Plzen contro il Viktoria Plzen e vince il match per 2-1. A realizzare il gol in extremis per le aquile è stato Isaksen, il quale nonostante la doppia inferiorità numerica riesce a non dar scampo al portiere in area di rigore con il sinistro che si infila alla destra di quest’ultimo