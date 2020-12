Vieri: «Lotta scudetto? Mettiamoci anche la Lazio…»

È ancora presto per parlare di Scudetto, ma Christian Vieri ha provato a fare un quadro dell’attuale campionato per La Gazzetta Sportiva

Una lunga intervista a tu per tu con Christian Vieri. Attraverso le pagine rosa de La Gazzetta Sportiva, l’ex centravanti ha delineato il campionato attuale analizzando le squadre ora al vertice: «Intrusi? Se guardi i nomi il Sassuolo, ma per come gioca merita di stare lì. Le altre (Milan, Inter e Juve, ndr) ci sono sempre state, lassù». Anche se è ancora presto per fare un pronostico scudetto: «Mancano 28 partite: è un campionato intero».

E sulla corsa a tre per il tricolore: «Mettiamoci anche il Napoli, la Lazio e forse pure l’Atalanta».