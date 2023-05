Verso Udinese-Lazio, le probabili scelte di Sarri per il match contro i friulani

Sono tornati ad allenarsi i ragazzi della Lazio, in vista di quella che sarà la sfida di domenica sera contro l‘Udinese.

Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico toscano, soprattutto sui terzini: Marusic è tornato in gruppo ieri e punta al rientro da titolare, rischia il posto Hysaj, con Pellegrini e Lazzari pronti a prendere la fascia. A centrocampo finalmente Vecino, recuperato in fretta per stringere i denti in regia al fianco di Savic e Luis Alberto. Davanti tridente pesante, Zaccagni, Felipe, Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Gila, Pellegrini, Basic, Bertini, Gonzalez, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.