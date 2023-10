Verso Sassuolo-Lazio: ufficiale il forfait di Obiang. Il comunicato. Il giocatore non disputerà la gara di sabato

Ieri era emersa la notizia dell’infortunio di Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, che affronterà la Lazio sabato sera. Come riporta Sassuolo News, non arrivano buone notizie sulle sue condizioni, finito ko in occasione della partita amichevole giocata con la sua Guinea Equatoriale. Ecco la nota del club neroverde:

COMUNICATO– Fermo Pedro Obiang per il quale gli accertamenti effettuati, dopo l’infortunio subito durante un match con la propria Nazionale, hanno evidenziato una lesione alla giunzione miotendinea del bicipite femorale destro. Verranno effettuati ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.