Verso Napoli-Lazio, Sarri dovrà fare a meno di Casale

Verso Napoli-Lazio, venerdì sera al Maradona Sarri dovrà fare a meno di Casale il quale è stato ammonito questa sera ed era diffidato

Missione compiuta per la Lazio, che con la vittoria di questa sera contro la Sampdoria non molla la zona Champions. Venerdì per la squadra di Sarri arriva la trasferta al Maradona contro il Napoli di Spalletti, e il comandante deve fare a meno di Casale.

Il difensore durante la sfida di questa sera è stato ammonito ed era diffidato.