Verso Lazio Atalanta, ancora dubbi di formazione per Sarri per quanto riguarda il match contro i bergamaschi

Metabolizzata la vittoria di Glasgow contro il Celtic, la Lazio è rientrata in Italia per preparare il match di campionato contro l’Atalanta.

Ancora qualche dubbio di formazione per Sarri: in difesa pronto al rientro Marusic, ballottaggio Casale-Patric per il ruolo di centrale, a centrocampo Rovella favorito su Cataldi e uno tra Kamada,Vecino e Guendouzi assieme a Luis Alberto. Davanti solito tridente, Anderson, Immobile, Zaccagni