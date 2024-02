Verso l’Atalanta, ballottaggio in attacco per Sarri: le probabili scelte in vista della sfida contro la Dea

A due giorni dal match contro l’Atalanta, la Lazio sta continuando a lavorare in vista della sfida di campionato.

Dubbi in attacco per Sarri, che ritrova Ciro Immobile, rientrante dalla squalifica. Corsa a due per quel posto, con Castellanos che scalpita e proverà a confermare la sua titolarità.