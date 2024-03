Verso Bayern-Lazio: una partita che potrebbe salvare la stagione

Salvo clamorosi ribaltamenti in classifica, la Lazio sarà fuori dalla prossima Champions League, con il quarto posto che appare lontanissimo

Altra sconfitta per la Lazio di Sarri in campionato, che perde anche con il Milan e appare ormai fuori dai giochi per la corsa al quarto posto, che vale la Champions League.

L’obbiettivo stagionale quindi appare quasi fallito, ma c’è ancora modo di salvare la stagione. Sarà fondamentale la partita di martedì contro il Bayern Monaco. Passare il turno consentirebbe alla Lazio di giocare infatti i quarti di finale di Champions. Una bella iniezione di stima per questo finale di stagione.