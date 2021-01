Verona, Juric: «Se parlo di mercato esco di testa»

Le parole del tecnico del Verona Juric dopo la sconfitta di Bologna

Il tecnico del Verona Juric ha perso la prima partita fuori casa in Serie A in questa stagione: a Bologna è 1-0 per i felsinei. Ecco le dichiarazioni del mister gialloblù a Sky in relazione al calciomercato.

«Di mercato non voglio parlare perché sennò esco di testa. Mi devo concentrare su quelli che ho e sul lavoro sul campo, sono altri che si occupano del mercato. Oggi perdendo Tameze abbiamo dovuto giocare in questo modo accentrando Lazovic, Siamo contati in questo periodo e devo fare delle scelte come quella odierna per schierare la migliore formazione possibile».