Verona Atalanta, gli scaligeri si sbloccano battendo la Dea 3-1: una prestazione di livello degli uomini di Zanetti

Verona Atalanta, spettacolo al Bentegodi: gli scaligeri dominano e vincono 3-1 dopo una gara ricca di episodi. Gli uomini di Zanetti ripartono

La sfida Verona Atalanta disputata al Bentegodi ha regalato 90 minuti ad altissima intensità, con ritmo, occasioni e continui capovolgimenti di fronte. Il Verona conferma lo straordinario momento di forma e supera la squadra di Gian Piero Gasperini con un convincente 3-1, frutto di una partita condotta con coraggio e grande compattezza.

Sin dai primi minuti gli scaligeri dimostrano di voler imporre il proprio gioco. Al 9’, Giovane trova subito la via del gol, ma la sua conclusione viene annullata per fuorigioco. È solo il preludio a una prestazione travolgente del Verona. Il vantaggio arriva infatti al 28’: Mosquera scatta sul filo del fuorigioco e serve un assist perfetto a Belghali, che a tu per tu con Carnesecchi non sbaglia e firma l’1-0.

Il match Verona Atalanta continua a tingersi di gialloblù al 36’, quando Giovane sfrutta una respinta corta della difesa bergamasca e conclude verso la porta. La traiettoria, deviata, spiazza Carnesecchi e vale il 2-0, confermando la superiorità della squadra di casa. L’Atalanta prova a reagire, ma Montipò è attento su un rimpallo pericoloso al 49’, mentre a inizio ripresa Gasperini rivoluziona la squadra inserendo Kolasinac e Scamacca.

La partita sembra riaprirsi al 77’, quando Lookman conquista un’occasione clamorosa e serve Scamacca: solo la traversa salva il Verona. È il momento migliore dei bergamaschi, che pochi minuti dopo trovano un episodio favorevole. Bella-Kotchap intercetta con un braccio il tiro di Scamacca e, dopo on-field review, Mariani assegna il rigore. Dal dischetto, all’81’, Scamacca non sbaglia e riporta la sfida Verona Atalanta sul 2-1.

Il Bentegodi trema per qualche minuto, ma il Verona non si lascia intimidire. Al 75’ gli scaligeri trovano il gol che chiude definitivamente il match: Bernede finalizza un contropiede perfetto, battendo Carnesecchi e firmando il 3-1. È il colpo che stende l’Atalanta e accende l’entusiasmo del pubblico di casa.

Nel finale arrivano numerosi cambi da entrambe le parti, con Harroui, Oyegoke e Kastanos a dare freschezza al Verona. Dopo sette minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine: termina una sfida combattuta, ma vinta meritatamente dagli scaligeri.

La partita Verona Atalanta conferma così il nuovo slancio della squadra di Zanetti, capace di imporsi con coraggio e lucidità contro un’avversaria di valore, alimentando speranze importanti in chiave salvezza.