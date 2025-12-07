 Verona Atalanta, Palladino nel post partita: «Prestazione insufficiente. VAR? Non capisco una cosa»
Verona Atalanta, Palladino nel post partita: «Prestazione insufficiente. VAR? Non capisco una cosa»

Verona Atalanta, gli scaligeri si sbloccano battendo la Dea 3-1: una prestazione di livello degli uomini di Zanetti

Darío Silva in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? Vedo che la Roma di Gasperini sta facendo molto bene, se la potranno lottare»

Baroni Torino, l'ex Lazio esonerato da Cairo? Il presidente dei granata ha preso una decisione molto importante

Napoli ai quarti di Coppa Italia dopo una maratona ai rigori: servono 20 penalty per piegare il Cagliari

Verona Atalanta, Palladino nel post partita: «Prestazione insufficiente. VAR? Non capisco una cosa»

16 minuti ago

Palladino
Palladino

Verona Atalanta, Palladino nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport spiegando nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi.

L’Atalanta esce sconfitta dalla trasferta di Verona. E Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi.

PARTITA – «Brutta prestazione. Chiediamo scusa ai tifosi per quanto successo. Non doveva essere questa la partita preparata. Non abbiamo capito la partita e adattarci a questo tipo di match».

ARBITRO – «Non ho capito il rigore che non ci hanno dato. Il VAR è stato fatto per migliorare le cose. Potevamo andare sull’1-2, ma ci siamo trovati sotto 3-0».

PRESTAZIONE – «Non mi spiego una prestazione simile. La partita l’avevamo preparata bene, ma purtroppo sono successe cose inspiegabili. Una squadra troppo brutta e mi aspetto ora delle risposte da tutti».

