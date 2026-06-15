Calciomercato Lazio, rebus Mandas: salta il riscatto e si riapre il mercato dei portieri

Calciomercato Lazio, oggi scade il riscatto di Mandas dal Bournemouth! Il portiere greco tornerà a Roma. Da definire il futuro di Provedel

Calciomercato Lazio: le strade della Premier League e di Christos Mandas si dividono bruscamente. Il Bournemouth saluterà ufficialmente il portiere, non esercitando la clausola per il riscatto definitivo fissata a 17,5 milioni di euro. L’estremo difensore greco farà così ritorno a Formello dopo cinque mesi trascorsi in Inghilterra senza mai riuscire a esordire con la maglia delle Cherries, riaprendo di fatto i complessi scenari legati alla porta biancoceleste.

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L’inatteso ritorno di Mandas a Formello

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il rientro del classe 2001 rischia di scombinare i piani societari. Fino a poche settimane fa il quadro appariva lineare: con la probabile partenza del titolare, il giovane talento internazionale era considerato il candidato naturale a raccogliere l’eredità tra i pali. Tuttavia, le esigenze di bilancio e l’obbligo di chiudere un mercato a saldo zero stanno spingendo la dirigenza a valutare il portiere greco come un prezioso patrimonio da sacrificare per fare cassa.

L’intreccio tra Provedel e Mandas

Il destino dell’ex OFI Creta è inevitabilmente legato a doppio filo al futuro di Ivan Provedel. Il portiere italiano è finito prepotentemente nell’orbita dell’Inter e nei prossimi giorni è previsto un vertice decisivo tra i suoi agenti e la dirigenza laziale. Un’eventuale partenza del numero uno sbloccherebbe i vecchi piani tattici del club, promuovendo immediatamente Mandas nel ruolo di titolare inamovibile, con il giovane Edoardo Motta pronto a coprirgli le spalle come secondo.

Le strategie di Gattuso per il futuro di Mandas

Al momento il mercato impone estrema prudenza. Negli uffici di Formello non sono ancora pervenute offerte scritte o proposte di affondo concreto per il cartellino del greco. Il ragazzo resta sospeso a metà tra due futuri opposti: diventare il pilastro della nuova Lazio guidata da Gennaro Gattuso oppure trasformarsi nella plusvalenza necessaria a finanziare le operazioni in entrata negli altri reparti.