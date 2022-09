Verona, oggi ripresa degli allenamenti in vista della Lazio

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Cioffi, oggi in casa Verona Riprenderanno gli allenamenti in vista della sfida con la Lazio

Dunque nel pomeriggio di oggi gli scaligeri si ritroveranno sul campo d’allenamento in quel di Peschiera del Garda per una seduta a porte chiuse.